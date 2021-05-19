Під час розкопок на території залізничного вокзалу Гайдарпаша, що в районі Кадикьой, в Стамбулі, було знайдено більше 10 тисяч монет різного періоду, стародавні будівлі, архітектурні фрагменти, датовані 3-7 століттям до н.е.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал NTV.

«На сьогоднішній день найдавнішими нашими знахідками є дрібні предмети, зокрема кераміка та монети, датовані 5-7 століттям до нашої ери. В архітектурному плані є залишки будівель, датовані 3-4 ст. до н.е. Деякі зі знахідок можуть бути мавзолеєм чи гробницями», - розповів керівник археологічних розкопок Мехмет Алі Полат.

Територія, на якій проводяться розкопки складає приблизно 350 тисяч квадратних метрів. Вже досліджено близько 65 тис. кв.м.

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Загалом археологи знайшли 10 тисяч монет різних періодів. Найдавніші з них датовані 5 ст. до н.е.

Вокзал Гайдарпаша був побудований у 1906-08 роках. До 2012 року станція була головним міжміським, регіональним та приміським залізничним вузлом, а також найжвавішою залізничною станцією Туреччини. До 2018 року сполучення по цій станції було припинене. У 2020 році археологи знайшли в районі вокзалу унікальні залишки будівлі, яка використовувалася з релігійною метою, але не була храмом.

На залізничному вокзалі у Стамбулі знайшли унікальні артефакти / Фото: NTV

У давні часи на територіях, які зараз охоплює стамбульський район Кадикьой, знаходилося грецьке місто Халкидон, яке було засноване приблизно в 680 р. до н.е.