На залізничному вокзалі у Стамбулі знайшли унікальні артефакти
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал NTV.
«На сьогоднішній день найдавнішими нашими знахідками є дрібні предмети, зокрема кераміка та монети, датовані 5-7 століттям до нашої ери. В архітектурному плані є залишки будівель, датовані 3-4 ст. до н.е. Деякі зі знахідок можуть бути мавзолеєм чи гробницями», - розповів керівник археологічних розкопок Мехмет Алі Полат.
Територія, на якій проводяться розкопки складає приблизно 350 тисяч квадратних метрів. Вже досліджено близько 65 тис. кв.м.
Загалом археологи знайшли 10 тисяч монет різних періодів. Найдавніші з них датовані 5 ст. до н.е.
Вокзал Гайдарпаша був побудований у 1906-08 роках. До 2012 року станція була головним міжміським, регіональним та приміським залізничним вузлом, а також найжвавішою залізничною станцією Туреччини. До 2018 року сполучення по цій станції було припинене. У 2020 році археологи знайшли в районі вокзалу унікальні залишки будівлі, яка використовувалася з релігійною метою, але не була храмом.
На залізничному вокзалі у Стамбулі знайшли унікальні артефакти / Фото: NTV
У давні часи на територіях, які зараз охоплює стамбульський район Кадикьой, знаходилося грецьке місто Халкидон, яке було засноване приблизно в 680 р. до н.е.