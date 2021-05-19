Київський академічний драматичний театр на Подолі покаже інтерактивну виставу-детектив «Ножиці» за п’єсою німецького драматурга Пола Портнера.

Про це Укрінформу розповів режисер-постановник Ігор Матіїв

«Це трошки незвичайна вистава для Києва, та й для України взагалі, бо вона інтерактивна. Думаю, це дуже цікавий досвід, коли ти впливаєш на хід історії. І від глядачів залежить, якою буде ця історія», - зазначив Матіїв.

Вистави за цією п’єсою йдуть на багатьох сценах світу, в Україні вона буде поставлена вперше. За жанром це – слідчий експеримент. За сюжетом відбувається злочин, глядачі є його свідками. Двоє слідчих будуть спілкуватись із глядачами і спільно шукати злочинця.

Інтерактивна вистава-детектив «Ножиці» / Фото: Ira Marconi

Режисер додав, що для театру на Подолі це не новий формат, оскільки у інших виставах також немало імпровізацій, але тут – з якогось моменту все буде залежати від глядача, він сам сформує те, що буде далі.

У вистави два акторських склади. В ролях: Перукарка - Катерина Шенфельд, Катерина Вайвала, Лейтенант - Кирило Карпук, Артем Штуца, Перукар - Євген Ковирзанов, Станіслав Мельник, Колекціонер - Василь Кухарський, Іван Завгородній, Майор - Максим Максимюк, Ігор Ніколаєв, Дама - Алла Сергійко, Лариса Трояновська. Виконавці ролей консультувались із носіями професій: перукарі з перукарями, слідчі зі слідчими.

Прем’єра вистави «Ножиці» відбудеться в театрі на Подолі 19, 22, 23 травня, а також 1, 2, 3, 4 та 29 червня.