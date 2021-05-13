На сцені столичного театру «Мушля» відкриють проєкт до 150-річчя Стефаника

У Києві 14 травня на сцені літнього театру “Мушля”, відбудеться офіційне відкриття мистецького проєкту до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Фейсбуці.

"Відкриття розпочнеться з екскурсії виставкою під відкритим небом “СтефаникOnline”, що представляє хронологічний погляд на життя та літературний доробок письменника, висвітлюючи історичний контекст зламу століть, і продовжиться театральним перформансом “Найліпше з мойого серця” створеним на основі новел та листів письменника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у театральному дійстві братимуть: Оксана Забужко, Ірма Вітовська-Ванца, Андрій Ісаєнко, Юрій Дяк.

Музичний супровід: Оксана Нікітюк, капела Сергія Охрімчука, струнний квартет у складі Віктора Іванова, Олександри Васильєвої, Катерини Супрун та Ольги Дріги.

Режисерка-постановниця перформансу - Олена Савчук.

Захід відкриють міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Галина Григоренко.

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Вхід на захід вільний (з дотриманням необхідних карантинних норм).

Також запланована пряма трансляція заходу. Переглянути театральний перформанс можна буде на сторінках Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти у Facebook та Youtube.

Василь Семенович Стефаник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) — 7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик. Посол (депутат) Австрійського парламенту від Королівства Галичини та Володимирії.

Фото: wiki.kubg.edu.ua