США проведуть власне Євробачення у 2022 році

У США в 2022 році проведуть американську версію «Євробачення» – American Song Contest.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Європейського мовного союзу (EBU).

«Ми раді, що знайшли ідеальних партнерів, щоб поділитися цим унікальним конкурсом («Євробачення» - ред.) та його пристрасним святом музики та оригінальних пісень з американцями», - заявив виконавчий директор конкурсу «Євробачення» Мартін Остердаль.

Виступи будуть показані в прямому ефірі телеканалу NBC.

Загалом на конкурсі American Song Contest будуть представлені усі 50 штатів, 5 територій США та столиця країни Вашингтон (округ Колумбія). Артисти змагатимуться за перемогу в категорії «Краща оригінальна пісня».

Зазначається, що сам конкурс складатиметься з трьох раундів - відбіркові раунди, півфінали та фінал.

Голосуватиме за переможця зможуть як прихильники музики, так і члени журі, яку будуть професіоналами із музичної індустрії.

Як повідомляв Укрінформ, шанси України на успіх на Євробаченні-2021 у Роттердамі зросли: наша країна піднялася на 16-ту сходинку серед 39 учасників пісенного конкурсу. Відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.

Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.

У березні українці в Нідерландах зняли відеоролики на підтримку гурту Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021.

Фото: esc-plus.com