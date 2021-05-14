США проведуть власне Євробачення у 2022 році
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Європейського мовного союзу (EBU).
«Ми раді, що знайшли ідеальних партнерів, щоб поділитися цим унікальним конкурсом («Євробачення» - ред.) та його пристрасним святом музики та оригінальних пісень з американцями», - заявив виконавчий директор конкурсу «Євробачення» Мартін Остердаль.
Виступи будуть показані в прямому ефірі телеканалу NBC.
Загалом на конкурсі American Song Contest будуть представлені усі 50 штатів, 5 територій США та столиця країни Вашингтон (округ Колумбія). Артисти змагатимуться за перемогу в категорії «Краща оригінальна пісня».
Зазначається, що сам конкурс складатиметься з трьох раундів - відбіркові раунди, півфінали та фінал.
Голосуватиме за переможця зможуть як прихильники музики, так і члени журі, яку будуть професіоналами із музичної індустрії.
Як повідомляв Укрінформ, шанси України на успіх на Євробаченні-2021 у Роттердамі зросли: наша країна піднялася на 16-ту сходинку серед 39 учасників пісенного конкурсу. Відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.
Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.
Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.
У березні українці в Нідерландах зняли відеоролики на підтримку гурту Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021.
Фото: esc-plus.com