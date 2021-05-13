Євробачення-2021. Як відбуваються останні приготування

В українському гурті Go_A відзначають чудову організацію конкурсу в Роттердамі

До старту Євробачення-2021 залишилися лічені дні. Пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня у нідерландському місті Роттердам. Нідерланди прийматимуть «Євробачення» вже вп’яте. Востаннє міжнародний пісенний конкурс проходив у країні 1980 року – в Гаазі.

Роттердам мав приймати Євробачення ще минулого року, але через пандемію коронавірусу конкурс було скасовано. Організатори дійства ретельно досліджували всі можливі варіанти проведення заходу, щоб створити максимально безпечні умови.

Й у квітні цього року стало відомо, що Євробачення-2021 може відбутися за присутності глядачів. Усі вони повинні мати негативний результат тесту на коронавірус.

Отже, як працює мобільна лабораторія біля арени Ahoy, на якій цього року відбувається «Євробачення-2021»? Як часто треба робити тест на коронавірус? І чому солістки українського гурту Go_A не було на репетиції та пресконференції?

ШВИДКІ ТЕСТИ НА COVID-19 ТА ТАНЦЮЮЧИЙ СВІТЛОФОР

Коронавірус докорінно змінив життя всього світу. Маски та антисептики стали звичними, люди почали пристосовуватися до нової реальності. Через пандемію масові заходи, зокрема, концерти стали небезпечними. В якусь мить здавалося, що пісенний конкурс «Євробачення» можливий лише у режимі онлайн.

Однак, у концертний зал Ahoy в Роттердамі таки допустять глядачів – максимум 3,5 тисячі. Це 20% місць у залі. Усі присутні повинні мати негативний результат тесту на COVID-19. Акредитованим ЗМІ організатори надіслали роз’яснення, за яких умов вони будуть допущені до концертної зали Ahoy, та створили покрокову відеоінструкцію.

Спочатку в центрі акредитації, що біля будівлі Ahoy, треба забрати спеціальну картку зі своїм іменем, фото та назвою ЗМІ. Потім її треба активувати з допомогою негативного результату тесту на коронавірус.

Ознайомившись із відеоінструкцією, прямую на метро з Гааги у Роттердам. Трохи більше години в дорозі, та ось двері вагону відчиняються – і просто зі станції видніється будівля з написом Ahoy.

У метро та на вулицях Роттердама – усюди можна побачити написи та плакати про цьогорічне «Євробачення». Навіть світлофори, що ведуть до концертної зали Ahoy, нагадують про пісенний конкурс. Так звичайний світлофор оснащений «танцюючим чоловічком», який рухається під музику, щойно зазеленіє. Перехожі весело підспівують та пританцьовують.

Я у гарному настрої біжу активувати свою картку акредитації. Заходжу до центру тестування, що був зведений біля арени Ahoy, там мене реєструють і видають номер кабінки, де мають зробити безкоштовний тест на коронавірус. Мене зустрічає мила дівчина у білому костюмі та масці, просто як у кліпі нашого українського гурту Go_A на пісню «Шум», з якою команда й представлятиме Україну на Євробаченні.

Поправляючи прозору маску на обличчі, вона пояснює, що тут роблять швидкі дихальні тести на коронавірус. Кілька хвилин дівчина роз’яснює, як правильно дихати, і по команді ми починаємо процедуру. Однак, на жаль, такий тест спрацьовує не завжди, не всім вдається правильно дихати з першого разу. Тож мені, як і багатьом іншим, роблять експрес-тест, який за процедурою схожий з ПЛР-тестами, коли за допомогою ватного тампона беруть мазок із носа. Під час процедури у мене котяться сльози. Дівчина у білому костюмі переживає, що надто сильно длубалася в моєму носі та намагається підбадьорити, розповідаючи, що вони з колегами так само проходять цю процедуру.

Тест на коронавірус треба робити кожні 48 годин, якщо хочеш потрапити у будівлю Ahoy, тому через дві доби я маю повторити процедуру. Після прискіпливого длубання мене проводжають до зали очікування. Там на безпечній відстані одне від одного такі самі «почекуни», як і я, очікують результату тесту на свою електронну адресу. Вже за 15 хвилин після процедури повідомлення надходить на пошту. Доступ та активацію акредитації для ЗМІ можна отримати лише у разі негативного результату.

Йду до наступної зали. Там у віконечко треба показати результат тесту та акредитацію. І, якщо все гаразд, за лічені секунди документ активують. Така мобільна лабораторія працює дуже оперативно. Усе продумано до найменших дрібниць. Тож вже маючи активну акредитацію, прямую до арени Ahoy. Там можна перебувати лише у спеціальних масках, які видають на вході.

РЕПЕТИЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ GO_A БЕЗ СОЛІСТКИ

Чорну, стильну маску можна зняти після того, як займеш своє місце у величезному пресцентрі. Адже робочі столи розташовано на безпечній відстані один від одного. Довкола висять величезні екрани, з яких лунають голоси учасників міжнародного пісенного конкурсу. Працює невеличке кафе з напоями та їжею.

Вже 18 травня відбудеться перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Наразі тривають останні приготування до "Євробачення-2021". Учасники конкурсу проводять репетиції та дають пресконференції.

У пресцентрі починає лунати пісня «Шум», з якою Go_A представлятимуть Україну, але замість солістки гурту Go_A Катерини Павленко виступає геть інша дівчина. Згодом стає відомо, що друга репетиція проходила зі статисткою, яка просто допомагала нашому гурту, поки Катерина Павленко очікує результату тесту на коронавірус. Без солістки Катерини також проходила пресконференція гурту Go_A.

До преси загалом вийшло 15 учасників Євробачення. Український гурт давав пресконференцію 12 травня о 18:30, за місцевим часом.

Варто зазначити, що після кожного учасника стіл, стільці та все довкола дуже ретельно протирають та обробляють, і лише після такої процедури на пресконференцію запрошують наступного представника країни.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ ІЗ ЗАБОРОНОЮ ТРИМАТИ МІКРОФОН

На велетенському екрані з’являється напис «Україна». Журналісти займають свої місця у залі. На пресконференції гурт Go_A з’являється з українським прапором. Звісно, що перше запитання від журналістів – про солістку гурту Катерину, яка не була присутня на репетиції та пресконференції гурту, бо погано почувається.

«Вона погано почувалася сьогодні вранці, тому за протоколом мала зробити ПЛР-тест на коронавірус. Вона вже це зробила та зараз відпочиває. Ми очікуємо на результат. Коли ми отримаємо негативний результат, то повернемося до репетицій», – зазначила під час пресконференції голова делегації Оксана Скибінська.

Водночас інші учасники гурту наголосили, що почуваються добре та мають негативні швидкі тести на коронавірус. Під час пресконференції хлопці багато посміхалися та були у гарному гуморі.

«Настрій чудовий. Катерина відпочиває. Спитаємо, як вона почувається, коли вона прокинеться. Все добре. Ми готові виступати», – сказав після пресконференції у коментарі власному кореспонденту Укрінформу один із учасників гурту Тарас Шевченко.

Він також зазначив, що у захваті від того, як усе організовано. А ще наголосив, що через пандемію всіх учасників конкурсу посилено оберігають і намагаються захистити від зараження короною.

До прикладу, музикантам не дозволили навіть узяти до рук мікрофон, викликали асистента, який мав його тримати. Зняти маски та відкрити обличчя було дозволено лише на кілька хвилин, щоб камери могли зафільмувати учасників гурту. Тож Нідерланди музиканти пізнають у рамках дозволеного.

«У нас було б більше вражень, якби не було обмежень, але з того, що ми мали змогу побачити, – дуже гарна країна. Дуже гарні люди, які нас приймають. Максимально відкриті. Наразі подобається от все просто. Ми у захваті, як усе організовано», – поділився враженнями з Укрінформом Тарас Шевченко.

Після фотосесії, стискаючи у руках маленькі синьо-жовті прапорці, хлопці повернулися до роботи. Гурт Go_A активно готується до виступу – у першому півфіналі 18 травня під номером 15.

Ірина Драбок, Гаага

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