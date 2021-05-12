Фільм про футбол і політику «Інший Челсі» тепер можна подивитися онлайн

Культовий документальний фільм «Інший Челсі» вийшов в онлайн-кінотеатрі Takflix.

Про це Укрінформу повідомили у Takflix.

«Стрічка доступна на території України мовою оригіналу з українськими субтитрами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фільм німецького режисера Якоба Пройсса розповідає про донецькі реалії середини двотисячних. Зарплати – мізерні, захистом у напівзруйнованих шахтах слугують ікони при вході, а люди скаржаться на корупцію і результати виборів. На тлі цього місцеві чиновники їздять на виставки в Дубай та розповідають, як хочуть бути близькими до народу. Усіх їх так чи інакше об’єднує футбольний клуб «Шахтар». Хтось за нього вболіває, а хтось – використовує як політичну зброю.

Режисер стрічки Якоб Пройсс був міжнародним спостерігачем на сході України під час Помаранчевої революції. Він звернув увагу на те, яку важливу роль відіграє футбольний клуб «Шахтар» та його президент Рінат Ахметов для донеччан.

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Як повідомляється, прем’єра фільму «Інший Челсі» відбулася 2010 року на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі. Стрічка здобула звання найкращого документального фільму на кінофестивалі Макса Офюльса у 2011 році та приз глядацьких симпатій на «11mm Festival».

Фото: docuclub.docudays.ua