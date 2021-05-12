Фільм «ЮКІ» визнали українською спортивною медіаподією року

Асоціація спортивних журналістів України визнала головною медіаподією року документальну стрічку Володимира Мули «UKE/ЮКІ. Історія перемог вільних українців».

Як повідомляє пресслужба Держкіно, вшанування авторів стрічки відбулося під час церемонії вручення премії «Найкращі спортивні медіа України 2020», передає Укрінформ.

«У такий непростий час було важко оцінити значущість фільму для суспільства. Пандемія, закриті кінотеатри, наелектризоване інформаційне поле. Відтак самий вихід стрічки на широкий екран особисто для мене став неабиякою життєвою подією. І я надзвичайно радий, що і для громадськості теж», - сказав режисер і продюсер Володимир Мула.

«UKE/ЮКІ» – це збірне прізвисько, яке канадці вигадали для українців, що грають у Національній хокейній лізі. Прізвища гравців з українським корінням масово зафіксовані на кільцях головного трофею хокеїстів. І навіть найкращий хокеїст усіх часів Вейн Грецкі, як з'ясувалося, також має українське походження. Всього на Кубку Стенлі вибито 57 українських прізвищ.

Сценарій до фільму створив Микола Васильков, оператори – Олег Шевчишин, Дмитро Шиповський, Станіслав Ткачов, Олександр Терновий. Режисер монтажу – Андрій Луннік. Кінопроєкт «ЮКІ» став одним із переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Як повідомлялося, фільм увійшов до трійки номінантів на здобуття премії «Золота Дзиґа» у категорії "Найкращий документальний фільм", переможці якої будуть оголошені в червні.