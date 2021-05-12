Вийшов тизер-трейлер історичного фільму «Довбуш»

Автори стрічки «Довбуш» представили офіційний тизер-трейлер пригодницько-історичного екшену.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, фільм знімається компанією Pronto Film, передає Укрінформ.

«Знімальний процес історичної стрічки «Довбуш» мав завершитися минулого року, але через пандемію коронавірусу його довелося відкласти у часі. Фільмування одного з наймасштабніших та найамбітніших українських кінопроєктів за часів Незалежності буде поновлено на початку червня цього року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вихід фільму «Довбуш» в український кінопрокат заплановано на осінь цього року. Точну дату прем’єри творці обіцяють оголосити вже незабаром.

«Для фільму ми зібрали найкращу кінематографічну команду однодумців з України, Польщі, Канади та США. Для зйомок обрали унікальні природні та історичні локації. Ландшафти, праліси та скелі та урочища, яких майже не торкнулася сучасність, і які несуть у собі силу та магію насправді дикої природи й силу вільного духу. Ми відроджували ремесла та реставрували унікальні техніки бою. Вивчали музичну, матеріальну і нематеріальну культуру часу, в якому розгортаються події фільму. І все це для того, щоб розказати неповторну історію боротьби й кохання, яка пережила століття», - розповідає режисер Олесь Санін.

Дія фільму відбувається в Карпатах початку XVIII століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство своїх брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий - справедливості.

Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І постала легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Фільм знімається за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральною дистрибуцією стрічки на території України займаються компанії "Кіноманія" та FILM.UA Distribution.

Режисер Олесь Санін. Продюсери Максим Асадчий, Олесь Санін. Співпродюсер Данило Біляк. Сценаристи Пол Волянський, Олесь Санін, Василь Портяк, Максим Черниш. Оператор Сергій Михальчук. Композитор Алла Загайкевич. Художники-постановники Олександра Дробот, Юрій Григорович.

Актори: Олекса Довбуш – Сергій Стрельников, Іван Довбуш – Олексій Гнатковський, Марічка – Дар’я Плахтій, Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч, Княгиня Яблуновська – Агата Бузек, Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.

Фото: usfa.gov.ua