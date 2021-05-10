Вийшов тизер нового сезону «Декстера»

Канал Showtime випустив перший тизер дев'ятого сезону серіалу «Декстер», а також оголосив, що нові серії з'являться вже восени цього року.

Як передає Укрінформ, тизер можна подивитися на сайті каналу.

Дев'ятий сезон серіалу був анонсований у жовтні 2020 року, що стало приємною несподіванкою для фанатів, оскільки шоу закрили ще в 2013 році після виходу восьмого сезону. Фінал не сподобався ні критикам, ні глядачам, тож творці проєкту, мабуть, вирішили реабілітуватися.

Майкл Сі Голл повернеться до ролі Декстера Моргана, криміналіста з поліції Маямі, який потай від усіх і від власної сестри-детектива «промишляє» серійними вбивствами, але вбиває тільки серійних вбивць. Дев'ятий сезон почнеться там, де закінчився восьмий. Шоураннером знову виступить Клайд Філліпс.

Фото: PETER IOVINO/SHOWTIME