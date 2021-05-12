«Оголене життя»: у музеї Шевченка відкрилася виставка французького фотографа

Виставка світлин «Оголене життя» французького фотографа з агентства «Магнум» Антуана д’Аґати відкрилася в Національному музеї імені Тараса Шевченка в рамках фестивалю «Французька весна».

Організаторами проєкту є Французький інститут в Україні, посольство Франції в Україні та мережа закладів Альянс Франсез, передає Укрінформ.

Як поінформували у посольстві, серію було створено під час карантинних заходів, запроваджених у Франції минулої весни. Антуан д'Аґата обійшов тоді безлюдні вулиці з тепловізором, аби закарбувати у графічній та естетичній манері життя в час панування вірусу. За допомогою цього кольорового зображення лікарняних буднів митець віддає шану медичному персоналу.

Виставка представлена у вигляді інсталяції, яку сценограф Ігор Уварофф створив із сотень фотографій, вибраних з-поміж 13 000 світлин. Сценографія наслідує рух доцентрового вибуху вірусу, який раптово виник, але з часом неминуче зникне.

Виставка, яка проходить відповідно до чинних обмежувальних заходів, діятиме до 30 травня.