Кримськотатарський дитячий канал «ЛЯЛЄ» отримає фінансування з бюджету

Кримськотатарський дитячий телеканал «ЛЯЛЄ» отримає фінансування з державного бюджету.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 30 квітня було оголошено про проведення закупівель на суму 3 млн грн на створення та поширення інформаційного продукту кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для дитячої аудиторії.

«У квітні, як ми і планували, було розпочато процедури закупівель, мета яких - надання бюджетного фінансування теле- та радіокомпаніям, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території України. Це перші два тендери, але вже до кінця травня ми плануємо завершити всі закупівлі. Для нас важливо, аби умови отримання державного фінансування були однакові для всіх: прозорі, чесні, за європейськими стандартами», - сказав віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як зазначається, закупівлі проведено із застосуванням переговорної процедури, що обґрунтовано відсутністю конкуренції з технічних причин. А саме, згідно з листом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, єдиним дитячим каналом, що здійснює мовлення кримськотатарською мовою на територію АР Крим та м. Севастополь є канал «ЛЯЛЄ». Цей канал і став переможцем закупівель.

Віцепрем’єр нагадав: на фінансування з держбюджету ТРК, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані АР Крим і м. Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей, загалом передбачено 50 млн грн.

«Ці кошти можемо надавати виключно через процедурупублічних закупівель. Наразі йдеться про конкурентну форму - закупівлю контенту різного типу. Але з огляду на реальну ситуацію нам потрібна можливість прозоро надавати різні форми підтримки мовникам. У тому числі й інституційну - доставка сигналу, сплата оренди, часткове фінансування зарплат. Нам потрібно на законодавчому рівні визначити механізми надання державного фінансування всім телерадіокомпаніям, які діють в інтересах держави, незалежно від їхнього типу, форми власності чи організаційно-правової форми. Я говорю про визначення процедури надання державних грантів», - додав Резніков.

Як повідомлялося, 22 квітня 2021 року було оголошено перший тендер для ТРК, що здійснюють мовлення на території тимчасово окупованих Росією АР Крим та м. Севастополь.

Також під час Комітетських слухань «Про забезпечення стабільного українського мовлення та тимчасово окуповані та прикордонні території України» Резніков наголосив на необхідності розробки комплексної цільової програми забезпечення стабільного українського мовлення на вразливі території.