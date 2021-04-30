«Фауст» і «Наталка Полтавка»: що покаже Національна опера у травні

Національна опера України поновлює свою роботу, і в найближчі два тижні на глядачів очікують улюблені опери, балети та два знакових Гала-концерти - Gala Italia та Gala Europa за участю провідних майстрів сцени.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

«Розпочинають завершальний місяць весни (4 травня) два яскравих одноактних балети «Кармен-сюїта» (Жорж Бізе – Родіон Щедрін) та «Шехеразада» (М. Римський-Корсаков). Також у травневому балетному репертуарі витончена «Жізель» (6 травня), ода красі людських почуттів «Раймонда» (8 травня), «Грек Зорба» (13 травня) та романтичний «Корсар» (16 травня)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, шанувальники опери матимуть нагоду послухати світові шедеври. Це «Кармен» Ж. Бізе, в титульній партії якого одна з кращих Кармен Європи Анжеліна Швачка (5 травня); «Флорія Тоска» Дж. Пуччіні - довгоочікуваний дебют Валентина Дитюка в партії Маріо Каварадоссі, також у головних ролях Оксана Крамарєва, Геннадій Ващенко, Олександр Мілєв (7 травня); «Фауст» Ш.Гуно за участі Тараса Штонди, Дмитра Іванченка, Лілії Гревцової (14 травня).

Для поціновувачів української опери - «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка (9 травня).

Також на киян та гостей столиці очікують два грандіозних Гала-концерти - Gala Italia (11 травня) та Gala Europa (15 травня).

Як поінформували у пресслужбі, квитки на вистави, придбані до оголошення жорсткого карантину у Києві, дійсні. Також зауважили, що в репертуарі театру можливі зміни - детальна афіша найближчих заходів на сайті театру.

Каси по вул. Володимирській, 50, розпочнуть роботу 1 травня. Квитки надходять у продаж за тиждень до заявленої дати вистави.

Розміщення глядачів у залі здійснюється відповідно до діючих карантинних вимог. Також незмінними залишаються обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, при вході до театру необхідно пройти температурний скринінг. З квітами для улюблених артистів теж доведеться зачекати до кращих часів.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження - відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіка. Локдаун у столиці був запроваджений з 5 квітня.