На Косач Talks обговорили роль творчості Лесі Українки для XXI століття

В Українському домі у неділю відбувся захід інтелектуально-дискусійної програми Косач Talks в межах мистецького проєкту "Леся Українка: 150 імен".

Як передає кореспондент Укрінформу, цього разу тема дискусії «Що далі? Лариса Косач у 21 столітті».

«Із Лесею Українкою пов'язана нова сакральність, при цьому із трансформацією у 21 сторіччя», - сказав один з кураторів проєкту, відомий режисер Влад Троїцький.

Крім того, участь у заході узяли куратори проєкту Влад Троїцький та Євген Стасіневич.

Мета програми — актуалізувати для сучасників ті грані біографії та різноманітні твори Лесі Українки, які й донині залишаються захопливими та актуальними, підтверджують її художньо-інтелектуальні зусилля, спрямовані на створення системи цінностей, що єднають українську культуру з європейським контекстом.

25 лютого виповнилося 150 років від дня народження Лесі Українки - української поетеси, драматурга і громадської діячки, класика української літератури.

В Україні втілюють у життя проєкт «Леся Українка: 150 імен». У його рамках відбуватимуться з 25 лютого до 8 березня низка важливих подій. У тому числі протягом 25-28 лютого в Українському домі проходить інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks в межах мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен». У рамках першого заходу обговорили міфи та стереотипи про Лесю Українку.

Учасники другої зустрічі уваги присвятили перекладацькій діяльності письменниці.

Масштабний Мистецький проєкт «Леся Українка: 150 імен» включає експозицію (куратор — Павло Гудімов), перформанс (режисер — Влад Троїцький), а також змістовні дискусії (літературні куратори Євген Стасіневич та Віра Агєєва). У межах проєкту також відбулася прем’єра опери «LE».