У Колодяжному реставрують музей-садибу Лесі Українки

На Волині до об’єктів культури, які будуть реставруватися коштом державного бюджету у рамках "Великого будівництва", входить й проєкт реставрації «Білого та Сірого будинків Косачів» у селі Колодяжне Ковельського району.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації, передає Укрінформ.

Як зазначили в ОДА, питання збереження музею Лесі Українки у селі Колодяжне та виділення на це коштів з державного бюджету виконавча влада області вже неодноразово порушувала перед керівництвом держави. Адже реставраційно-ремонтні роботи потребують значних фінансових затрат, що є непосильним для обласного бюджету.

Внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів меморіальні будиночки перебувають у незадовільному стані та потребують негайного втручання з боку реставраторів. Інакше, за словами керівництва музейного комплексу, ми можемо втратити цінну пам’ятку культурної історії України.

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Садиби Лесі Українки у с.Колодяжне Ковельського району («Сірий та Білий будинки Косачів») є пам’яткою історії національного значення, яка взята під охорону держави. Нині внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів меморіальні будиночки перебувають у незадовільному стані.

Волинським краєзнавчим музеєм у 2019 році була виготовлена документація на «Реставраційно-ремонтні роботи пам’яток культурної спадщини «Білого та Сірого будинків Косачів» в с.Колодяжне. Проєкт пройшов експертизу ДП «Укрдержбудекспертиза» та погоджений Міністерством культури України у грудні 2019 року.

Робочим проєктом передбачається здійснення комплексу заходів з покращення технічного стану об’єктів та їх фізичного збереження в існуючому вигляді, які не зачіпають історичної сутності та не змінюють характеристик властивостей, які є предметом охорони пам’яток.

Фото: voladm.gov.ua