На Миколаївщині цьогоріч реалізують 13 проєктів

На Миколаївщині в межах програми «Велике будівництво» цьогоріч заплановано реалізувати 13 нових проєктів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

«На Миколаївщині активно реалізують проєкти «Великого будівництва» за двома ключовими напрямками: розбудова соціальної інфраструктури та економічний розвиток. У 2021-му році у рамках вказаної програми заплановано 13 нових проєктів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йде про ремонт і реконструкцію 3 шкіл, 4 дитсадків, 2 спортивних та 1 закладу культури, 1 медичної установи. Також має розпочатися будівництво нового дошкільного навчального закладу у Миколаєві.

За напрямком "економічний розвиток" планується реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП «Миколаївський міжнародний аеропорт».

В області також є перехідні об’єкти, добудова яких запланована на 2021 рік: будівництво 6 приймальних відділень лікарень, будівництво та ремонт 10 амбулаторій у сільській місцевості.

Як повідомляв Укрінформ, старт національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. Крім об'єктів соціальної інфраструктури торік було оновлено 3900 км доріг державного значення.

Фото з відкритих джерел