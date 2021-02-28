У Польщі фронтмена метал-групи оштрафували за богохульство

Районний суд дільниці Варшава-Мокотув оштрафував фронтмена польської метал-групи Behemoth Адама Дарського (сценічний псевдонім - Нергал) загалом на понад 18 тисяч злотих (близько $5 тисяч) за образу релігійних почуттів.

Співак опублікував у Facebook фотографії розтоптаної ікони Богоматері. Як захист співака, так і сторона обвинувачення оскаржили рішення суду, а Нергал вирішив публічно збирати кошти на боротьбу з переслідуванням “творчої експресії”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фото: Adam Nergal Darski. Facebook

Слідство проти співака ініційовано за поданням до прокуратури польського Патріотичного товариства та католицької організації Ordo Iuris. На їх переконання, Нергал публікацією фото збезчещення образу Богоматері образив почуття вірян, відтак має понести покарання.

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Після оголошення вироку суду захист артиста заявив, що подаватиме апеляцію. Водночас прокурор у цій справі підкреслив, що вирок є “занадто м’яким” і теж оголосив про плани оскарження вироку.

Нергал, який не вважає себе винним, у відеозверненні до своїх прихильників в мережі Youtube зазначив, що Польща є “фундаменталістським католицьким режимом” й оголосив про збір коштів, які буде витрачено на боротьбу з переслідуванням творчої експресії артистів. Він назвав глибоко несправедливим те, що у країні роками в судах не розглядаються справи педофілії у церкві, а вирок в його справі видано упродовж кількох днів від початку його розгляду в суді. Cтаном на 28 лютого на краудфаундинговій платформі Gofundme він зібрав вже понад 30 тис. британських фунтів.

Нергал відомий своїм зневажливим ставленням до релігійних символів. На нього неодноразово в Польщі подавали до суду, зокрема за знищення Біблії на сцені під час концерту групи Behemoth в 2007 році, публічне спалення хрестів і збезчещення образу розп’ятого Христа. В усіх попередніх випадках судові процеси завершувалися закриттям справ.