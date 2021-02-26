Фільм-дослідження «Вхід через балкон» вийшов на Takflix

В онлайн-кінотеатрі Takflix.com вийшов фільм «Вхід через балкон».

Про це Укрінформу повідомили у Takflix.

«Стрічка розповідає про феномен українських балконів в архітектурі, урбаністиці та повсякденній культурі. Фільм доступний на території всього світу з англійськими субтитрами», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «Вхід через балкон» - це фільм-дослідження українських балконів та їхніх власників. Відсутність державного регулювання дозволяє українцям розбудовувати свої балкони незалежно від архітекторів, влади, сусідів. Поки одні тихо ненавидять засклені балкони, інші продовжують пристосовувати їх для своїх потреб.

«Вхід через балкон» знімали у восьми українських містах: Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Вінниці, Полтаві та Горішніх Плавнях. У розповідях героїв розкривається історія України пострадянського періоду: архітектура, антропологія, розвиток міст і сучасна культура. Це спроба зрозуміти, де закінчується особисте та починається публічне.

«Наш фільм - це ода любові до України та її людей. А балкони можуть розказати про нас та наш час набагато більше, ніж ми самі», - коментує режисер фільму Роман Блажан.

Фото: Minimal Movie