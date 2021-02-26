До Дня спротиву окупації стрічку «Черкаси» показали онлайн

З нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя в онлайн-кінотеатрі Держкіно демонструється стрічка Тимура Ященка «Черкаси».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«Воєнна драма «Черкаси» заснована на реальних подіях у Криму навесні 2014 року, коли однойменний морський тральщик, що був заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з 9-ти українських кораблів, що не спустив державний прапор», - нагадали в Держкіно.

Як зазначається, Мишко та Лев, хлопці з українського села, з різних причин опиняються на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси», дислокованому в порту кримського озера Донузлав, під час подій на Майдані 2014 року. Коли екіпаж тральщика проходить навчання, президент Янукович втікає з України, Крим захоплюють «зелені чоловічки» і починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт уже втрачений. Тральщик «Черкаси» разом з іншими кораблями українського флоту заблокований в озері Донузлав – шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж «Черкас» продовжує відважну боротьбу з ворогом

Стрічка створювалась у співпраці з українськими військовими, деякі сцени фільмували під час навчань ВМС України. Замість тральщика «Черкаси», який Росія так і не повернула Україні, для зйомок було використано схожий за силуетом та розмірами буксир «Корець». Військовим консультантом фільму став Юрій Федаш, справжній командир тральщика «Черкаси».

Головні ролі в стрічці виконали Євген Ламах, Дмитро Сова, Роман Семисал, Олег Щербина, Руслан Коваль, Вадим Лялько, Євген Авдєєнко, Олесь Каціон.

Українська та міжнародна прем’єра фестивальної версії фільму відбулася 16 липня 2019 року на OIFF 2019, де він змагався у секції національних повнометражних фільмів. 15 жовтня відбулася міжнародна прем’єра фільму на WFF 2019, де він змагався у головному конкурсі.

Режисер стрічки – Тимур Ященко, автори сценарію – Тимур Ященко та Роберт Квільман, продюсери – Ірина Клименко та Марта Лотиш. Фільм створено в співпраці кінокомпаній "MKK ФІЛЬМ СЕРВІС" (Україна) та "Інтер медіа" (Польща), за підтримки Держкіно.