Музей Лесі Українки на Житомирщині відреставрують у рамках «Великого будівництва»

У програму Президента «Велике будівництво» цьогоріч включили реставрацію Новоград-Волинського літературно-меморіального музею Лесі Українки.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», передає кореспондент Укрінформу.

«Культура – це абсолютно новий напрям у розвитку програми «Велике будівництво» і не менш важливий, ніж усі інші. Завтра, 25 лютого, Україна відзначатиме славетну дату – 150-річчя від дня народження видатної поетеси – Лесі Українки. Цього року в межах «Великого будівництва» нарешті буде здійснена реставрація літературно-меморіального музею письменниці, розташованого в місті Новограді-Волинському», – сказав Чернишов.

За його словами, загалом до "Великого будівництва" включено 20 культурних об'єктів.

На будівництво, ремонт і реконструкцію культурних об’єктів по всій Україні передбачено 440 тис. грн. Користуватись відновленими об’єктами зможуть 2,8 млн українців.

Фото: 04141.com.ua