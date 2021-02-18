До 150-річчя Лесі Українки створили Iнстаграм-маску

Міністерство культури та інформаційної політики та агенція Postmen створили Iнстаграм-маску до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

У відомстві наголосили, що це зроблено, аби молода аудиторія соцмережі активно долучалася до відзначення ювілейного року Лариси Косач-Квітки, та для популяризації її постаті.

Як зазначається, для створення кожного образу розробники Iнстаграм-маски використали деталі з портретів Лесі Українки, зокрема аксесуари та елементи одягу.

Користувачі Інстаграму можуть приміряти на себе кілька образів Лесі Українки на вибір. Кожен охочий може вільно додавати візуальні матеріали та створювати власні сторіз.

Читайте також: У музеї на Житомирщині показали особисті речі Лесі Українки

Як повідомлялося, 25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення цієї ювілейної дати.