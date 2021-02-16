«Слово Українки»: Спілка українських жінок Росії проведе міжнародний круглий стіл

У рамках проєкту "Українкою ж я народилася" 21 лютого в онлайн форматі відбудеться міжнародний круглий стіл "Слово Українки" до 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Спілки українських жінок Росії у Фейсбуці.

Метою заходу є вшанування творчої спадщини української письменниці, а також виховання у молодого покоління прагнення до збереження національної ідентичності, поваги до українського слова, традицій українського народу на прикладі життєвого та творчого шляху великих поетес – Христини Алчевської, Атени Пашко, Ліни Костенко та їх ролі в суспільстві різних епох.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури і інформаційної політики та Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки.