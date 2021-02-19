МКІП оголошує конкурс на інформпродукти до 30-річчя незалежності України

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило конкурс з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначається, це конкурс з розроблення моделей інформаційних продуктів, зокрема графічного характеру, а також мультимедійних проєктів, аудіо- та відеоінформаційної продукції (айдентики) на тему «Організація широкого висвітлення заходів із підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», а саме «Відзначення 30-ї річниці незалежності України».

«Участь в конкурсі можуть брати творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності. Документи приймаються до 1 березня 2021 року», - ідеться в повідомленні.

Детальна інформація про умови проведення конкурсу тут.