У Києві презентували виставку трипільської культури

У виставковому просторі Таврійського національного університету ім. Вернадського відкрили виставку "РОДОВІДмузей у Таврійському університеті".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Приємно, що в Таврійському університеті є осередок трипільської культури... Культура і освіта - це м’яка сила, завдяки якій ми можемо стати більш потужними, аби не тільки говорити про власну ідентичність, а й повертати ті території, які нам належать», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Під час відкриття виставки міністр освіти та науки Сергій Шкарлет зазначив, що Україна має унікальний геном трипільської культури, яким треба не просто пишатися, а й вихвалятися у світі.

За словами автора картин Інни Харчук, ця виставка є українським ідентифікаційним кодом, тим кодом, який ми закладаємо майбутнім поколінням.

Після відкриття виставки за сприяння Академії мистецтв ім. Прокоф'єва Таврійського університету відбувся концерт солістки Київської камерати, народної артистки України Богдани Півненко і соліста гурту "Мотанка" Віктора Верби.

Проєкт представлений Піклувальною радою музею Трипільської культури.

Виставка триватиме два тижні.

Фото: vse.rv.ua