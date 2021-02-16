У Чернігові відкрили виставку до 100-річчя скульптора Флоріана Коцюбинського

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського відкрилась виставка, присвячена творчості видатного українського митця Флоріана Коцюбинського.

Експозицію приурочено до 100-річчя від дня народження скульптора - онука класика української літератури, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За життя Флоріан Коцюбинський створив цілий цикл різних скульптур. Найвідоміші в Чернігові роботи - це погруддя Михайла Коцюбинського на його могилі на Болдиній горі, тут у музеї-пам’ятнику Коцюбинському, де письменник сидить під височенними ялинами, скульптурна композиція "Борцям за волю України" - прототип персонажів повісті "Фата Моргани" та інші. Взагалі Флоріан був людиною непересічною і талановитим скульптором", - сказав на відкритті виставки директор музею, нащадок славетного роду Ігор Коцюбинський.

Виставка до ювілею скульптора Флоріана Коцюбинського у Чернігові / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

За його словами, 36-метровий монумент на Савур-могилі, присвячений визволителям Донбасу від фашистської навали в період Другої світової війни, митець створив у 1968 році. У 2014-му, з початком війни на сході України, його зруйнували бойовики "ДНР". В експозиції представлені фотографії монумента та масових заходів біля нього в мирний час.

Директор розповів присутнім біографію Флоріана Коцюбинського, зазначив, що він мав також непогані літературні здібності - зокрема, написав лібрето до опери за мотивами повісті свого діда "Тіні забутих предків".

Заступниця директора музею з наукової роботи Наталія Коцюбинська ознайомила присутніх з експонатами виставки. Більшість із них, зазначила вона - це макети або проєкти, але й вони засвідчують, наскільки багатогранною особистістю був сьогоднішній ювіляр.

В одній із вітрин представлені мініатюрні образи гетьманів України та козацьких ватажків. Вони виготовлялися у 60-х роках минулого сторіччя для створення так званої "Алеї лицарів" на Запорізькій Січі. Утім, реалізації ідеї завадила зміна влади й політичного напрямку в тодішньому Радянському Союзі.

Дуже цікавою є колекція мініатюр "Кам’яна сюїта", назву якої отримала й уся виставка. Це - кілька десятків робіт, які скульптор вирізав для себе, коли під час прогулянок знаходив невеликий шматочок потрібного матеріалу - пісковику, алебастру, природного каменю й навіть цегли. Флоріан Коцюбинський завжди носив із собою маленького ножика, і де б не був - творив. На виставці роботи можна бачити в оригіналі, а також на світлинах у збільшеному вигляді.

Доповнюють експозицію родинні фото з дітьми та онуками, з колегами в робочі моменти, інструменти, якими користувався скульптор.

Виставка створена з матеріалів із фондів музею та переданих родиною Флоріана Коцюбинського після смерті його дружини. Працюватиме вона місяць.

Флоріан Коцюбинський - український скульптор радянської доби, заслужений діяч мистецтв УРСР. Народився 24 лютого 1921 р. в російській Казані, помер 70-річним 25 березня 1991 року в Києві. За заповітом митця, його тіло кремували, а прах поховали біля могили матері на чернігівському кладовищі "Яцево". Автор скульптури "Голуби миру" над Дніпром у Києві, монумента на Савур-могилі, що був знищений бойовиками "ДНР", та багатьох інших відомих в Україні робіт і пам’ятників.