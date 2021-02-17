Фільм «Погані дороги» у квітні вийде в український прокат

Фільм «Погані дороги» у квітні вийде в український прокат

Укрінформ
Фільм-призер Венеційського кінофестивалю «Погані дороги» режисера Наталки Ворожбит вийде в широкий кінотеатральний прокат 1 квітня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Світова прем’єра драми "Погані дороги" відбулася у програмі «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю в 2020 році, де її відзначили другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як «Найбільш інноваційну стрічку в конкурсі», - зазначили в Держкіно.

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Там нагадали, що українська прем’єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» у програмі «Фокус: Україна-Франція». Також режисер здобула Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року», актор Юрій Кулініч був відзначений премією за найкращу чоловічу роль, а актриса Оксана Черкашина отримала премію як виконавиця найкращої жіночої ролі.

Продюсери фільму - Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов.

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Виробництво - кінопродакшн «Kristi Films» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Дистриб’ютор - кінокомпанія «Артхаус Трафік». Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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«Погані дороги» - повнометражний режисерський дебют Наталки Ворожбит, екранізація її однойменної п’єси, яку ставили у Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом «Кіборги».

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