Ворожбит назвала серіали, які вразили її як сценариста, режисера і глядача

Український сценарист та режисер Наталка Ворожбит розповіла в інтерв’ю Укрінформу, які сучасні серіали, з тих, що вона переглянула останнім часом, вразили її як сценариста, режисера і глядача.

«Коли мені ставлять такі запитання, у мене вилітають з голови всі назви, й я згадую лише ті, про які вже розповідала давно і всім: це дев’ятисерійний американський серіал «Хорас і Піт» та серіал «Що знає Олівія». Дуже круті історії, які мене вразили», - сказала Ворожбит.

Також до фаворитів Ворожбит потрапив британський серіал «Роки» про найближче майбутнє, в якому показано, що у світі повно біженців з України через перемогу Росії. «Моторошно було дивитися», - зазначила режисер.

«Велика маленька брехня» і «Дивовижна місіс Мейзел» – класні серіали про жінок, додала Ворожбит.

За її словами, вона вперше подивилася досить старий серіал «Масовка» про акторів масових сцен: дуже смішно, особливо коли в темі.

"Хоч що б я передивлялася останнім часом, на мене нічого не справило сильнішого враження ніж «Хорас і Піт» і «Що знає Олівія». З останнього я подивилася «Неортодоксальну» і «Голлівуд» – вони мені сподобалися, класно зроблені, але не дуже зачепили», - додала митець.

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