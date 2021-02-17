Ткаченко ініціює підтримку індустрії моди та дизайну в Україні

Ткаченко ініціює підтримку індустрії моди та дизайну в Україні

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює підтримку індустрії моди в Україні для забезпечення конкуретних умов бізнесу та створення робочих місць у цій сфері

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Фейсбуці.

"У нас багато топових дизайнерів, яких, на жаль, цінують за кордоном більше, ніж вдома. Ніхто не аналізує високу додану вартість, цифри експорту понад $ 1,2 млрд та імідж України за кордоном, яку несуть дизайнери. Чи потрібно це змінювати? – Однозначно, бо це не тільки інвестиційна привабливість України, а економічна перспектива росту ВВП та забезпечення великої кількості робочих місць", - написав Ткаченко.

Він додав, що 16 лютого зустрівся з лідерами і перспективними гравцями ринку моди та дизайну. Для підтримки галузі, за повідомленням Ткаченка, необхідне ухвалення законопроекту №4410, який передбачає уніфікацію зменшення митних ставок і зменшить витрати на закупівлі сировини і матеріалів (тканина, фурнітура, шкіра).

Крім того, Ткаченко зауважив, що необхідні також такі кроки: пошук механізму, який забезпечить українським виробникам і брендам конкурентні і рівні умови для ведення бізнесу у порівнянні з міжнародними представниками в Україні; зміна освітніх підходів та викладання, підвищення якості знань випускників ВНЗ та ліцеїв; стимулювання ефективного та інноваційного розвитку легкої промисловості; підтримка молодих талантів; промоція експорту у сфері моди та дизайну.

"Окремо запропонував можливість колаборацій щодо переосмислення сприйняття народних художніх промислів. Спільно з дизайнерами побороти міф, що НХП – не шароварщина, в рази ефективніше", - додав Ткаченко.

Він зауважив, що в Україні розроблять програму підтримки сфери моди та дизайну і паралельно спільно з дизайн-спільнотою запустять дослідження, яке допоможе обрахувати економічний потенціал галузі та прояснити окремі питання – спірні вони, чи ні: "Наприклад, Україна посіла 1 місце по імпорту секондхенду. Сам здивований від цифри".

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Також міністр наголосив, що МКІП продовжує працювати над створенням постійного органу – Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні, який буде націлений на підняття уваги до українських представників моди та дизайну.

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Як повідомлялося, проєкт закону «Про внесення змін до розділу XI Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості» № 4410 будо зареєстровано у ВР 20 листопада 2020 року. За словами Ткаченка, він передбачає уніфікацію зменшення митних ставок і зменшить витрати на закупівлі сировини і матеріалів (тканина, фурнітура, шкіра).

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