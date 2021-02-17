Ткаченко ініціює підтримку індустрії моди та дизайну в Україні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює підтримку індустрії моди в Україні для забезпечення конкуретних умов бізнесу та створення робочих місць у цій сфері

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Фейсбуці.

"У нас багато топових дизайнерів, яких, на жаль, цінують за кордоном більше, ніж вдома. Ніхто не аналізує високу додану вартість, цифри експорту понад $ 1,2 млрд та імідж України за кордоном, яку несуть дизайнери. Чи потрібно це змінювати? – Однозначно, бо це не тільки інвестиційна привабливість України, а економічна перспектива росту ВВП та забезпечення великої кількості робочих місць", - написав Ткаченко.

Він додав, що 16 лютого зустрівся з лідерами і перспективними гравцями ринку моди та дизайну. Для підтримки галузі, за повідомленням Ткаченка, необхідне ухвалення законопроекту №4410, який передбачає уніфікацію зменшення митних ставок і зменшить витрати на закупівлі сировини і матеріалів (тканина, фурнітура, шкіра).

Крім того, Ткаченко зауважив, що необхідні також такі кроки: пошук механізму, який забезпечить українським виробникам і брендам конкурентні і рівні умови для ведення бізнесу у порівнянні з міжнародними представниками в Україні; зміна освітніх підходів та викладання, підвищення якості знань випускників ВНЗ та ліцеїв; стимулювання ефективного та інноваційного розвитку легкої промисловості; підтримка молодих талантів; промоція експорту у сфері моди та дизайну.

"Окремо запропонував можливість колаборацій щодо переосмислення сприйняття народних художніх промислів. Спільно з дизайнерами побороти міф, що НХП – не шароварщина, в рази ефективніше", - додав Ткаченко.

Він зауважив, що в Україні розроблять програму підтримки сфери моди та дизайну і паралельно спільно з дизайн-спільнотою запустять дослідження, яке допоможе обрахувати економічний потенціал галузі та прояснити окремі питання – спірні вони, чи ні: "Наприклад, Україна посіла 1 місце по імпорту секондхенду. Сам здивований від цифри".

Також міністр наголосив, що МКІП продовжує працювати над створенням постійного органу – Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні, який буде націлений на підняття уваги до українських представників моди та дизайну.

Як повідомлялося, проєкт закону «Про внесення змін до розділу XI Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості» № 4410 будо зареєстровано у ВР 20 листопада 2020 року. За словами Ткаченка, він передбачає уніфікацію зменшення митних ставок і зменшить витрати на закупівлі сировини і матеріалів (тканина, фурнітура, шкіра).