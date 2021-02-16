Видавці підтримали дитячого письменника Сашка Дерманського, якого «хейтили» в соцмережах

Видавництво «Наш Формат» з 15 до 21 лютого оголосило «тижнем Дерманського», щоб підтримати дитячого письменника, який потрапив під хвилю інтернет-булінгу.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві видавництва, яка є в розпорядженні Укрінформу.

«Ми закликаємо кожного, чиї діти зачитувались чи зачитуються творами Сашка Дерманського, долучитися до акції підтримки. Дерманський – один з наших найулюбленіших авторів. Сашку, ми пишаємось, що восени видамо відразу дві твої книжки! Твоя творчість – це точно наш формат!» – йдеться в заяві «Нашого Формату».

У межах акції видавництво пропонує знижки на його книжки, конкурс відеовідгуків, фотофлешмоб та конкурс відгуків в інтернет-магазині видавництва.

У коментарі Укрінформу Дерманський розповів, що 10 лютого його позначили в коментарі до одного з дописів у групі для вчителів початкової школи. Там розмістили зображення сторінок читанки для 3-го класу, на яких є уривки з його казки «Білячок».

«Зайшов подивитися – і отетерів. Сотні поширень і коментарів. Суть претензій у тому, що деякі герої казки курять (ай-я-яй!!!) самокрутки (що за слова, як їх пояснити дитині?!) з лев’ячого кізяка (от вам і НУШ, куда ми катімся?!!! Жечь такіє кніґі… автор – шизоїдний дєбілод і т.д. і т.п). І цей допис виявився не оригінальним, а лише поширенням допису з іншої освітянської групи. Тут вже 20 тисяч поширень від обурених батьків, учителів і тих, хто просто проходив повз. І це ще не весь перелік подібних груп. Дехто не полінувався висловити мені своє «фе» в приватних повідомленнях», – розповів він.

«Здавалося б, чого перейматися? Хіба я не розумію природи усього цього цькування? Розумію. Інший світ, інший світогляд, інші цінності. Буває. Всім не сподобаєшся. Але ж я не перший з письменників, кого намагається вкусити ця недолуга публіка. До мене постраждали Іван Андрусяк, Оксана Лущевська, Марина Павленко, Ольга Купріян і багато інших. Тому я, спочатку посміявшись, вирішив усе-таки не мовчати. Тепер маю неймовірну хвилю підтримки й дуже за неї вдячний», – сказав Дерманський.

Він додав, що з усієї цієї ситуації зробив такі висновки: «безліч наших громадян, серед яких, що найстрашніше, тисячі вчителів, не має ані почуття гумору, ані жодного поняття про літературу загалом, сучасну українську літературу, художні образи, прийоми, зокрема (само)іронію, тощо; безліч наших громадян готові атакувати інших просто за компанію, «по приколу», навіть не розібравшись, що до чого (бо весь текст казки там же ніхто не читав); безліч наших громадян агресивно налаштовані проти всього українського і це, на жаль, треба визнати; напади на українських авторів (і не тільки) чимдалі виразніше набувають ознак системної боротьби проти України з боку всілякої наволочі й корисних ідіотів; закон про мову додає українофобам агресії. Вони бояться. І це – добре… Але й: українці – прекрасні; справжніх учителів (а не зашорених, закомплексованих самозванців) набагато більше, ніж отого всього намулу, якому не місце біля дітей; людей, які читають, думають, аналізують, творять, а не руйнують – у нас ціла армія; в моїх книжок – океан вдячних читачів; у мене прекрасні колеги, готові підтримати й стати поруч в непросту хвилину».