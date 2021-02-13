Вийшов трейлер короткометражної драми про булінг «Сіль для моря»

Вийшов трейлер короткометражної драми про булінг «Сіль для моря»

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Укрінформ
Автори короткометражної картини "Сіль для моря", що створюється за підтримки Держкіно, представили офіційний трейлер фільму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічка є ігровим дебютом режисерки Сніжани Гусаревич, яка досі займалася документальними проєктами та знімала соціальну рекламу. В основі картини — книга львівської письменниці Анастасії Нікуліної «Сіль для моря, або Білий Кит». Це історія чотирнадцятирічної дівчини Лізи, яка стала об’єктом цькування й втратила сенс життя», - йдеться в повідомленні.

За словами творців фільму, головна ідея картини – показати сучасним підліткам, що вони не самотні, що від булінгу є захист і про проблеми необхідно говорити вголос.

«У 2017 році в інтернеті я побачила жорстоке відео, де група дівчат-підлітків намагалася повісити іншу. Річ була лише в тому, що кривдницям не сподобалися її слова. Це відео шокувало мене. Я не розуміла, чому в українській культурі так мало про це говорять. Я вирішила знімати кіно на цю тему і довго шукала першоджерело в українській літературі. Перед тим, як почати писати сценарій, я поспілкувалась із десятьма підлітками у віці 9–16 років. Більшість із них зазнали булінгу. Одна з них - моя дитина», - розповідає режисерка та співавторка сценарію фільму Сніжана Гусаревич.

Ролі в фільмі виконали Анна Жураківська, Олександр Іванов, Ніна Макарчук, Данило Каменський, Анна Іванова, Арсеній Марков, Тетяна Скляр, Олеся Надєєва.

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Над картиною працювала жіноча знімальна група: операторка - Таня Дуднік, художниця-постановниця - Марія Мойсеєнко, кастинг-директорка - Яна Суська. Продюсерка стрічки - Поліна Герман (кінокомпанія UP UA STUDIO).

Кінопроєкт фільму «Сіль для моря» став одним з переможців 11-го конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно й отримав державну фінансову підтримку розміром 1 398 986 грн (100%). Наразі триває активна фестивальна історія картини.

Як повідомляв Укрінформ, вийшов фільм режисера Валентина Васяновича «Звичайна справа», який можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Державного агентства з питань кіно.

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