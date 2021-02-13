Вийшов трейлер короткометражної драми про булінг «Сіль для моря»

Автори короткометражної картини "Сіль для моря", що створюється за підтримки Держкіно, представили офіційний трейлер фільму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічка є ігровим дебютом режисерки Сніжани Гусаревич, яка досі займалася документальними проєктами та знімала соціальну рекламу. В основі картини — книга львівської письменниці Анастасії Нікуліної «Сіль для моря, або Білий Кит». Це історія чотирнадцятирічної дівчини Лізи, яка стала об’єктом цькування й втратила сенс життя», - йдеться в повідомленні.

За словами творців фільму, головна ідея картини – показати сучасним підліткам, що вони не самотні, що від булінгу є захист і про проблеми необхідно говорити вголос.

«У 2017 році в інтернеті я побачила жорстоке відео, де група дівчат-підлітків намагалася повісити іншу. Річ була лише в тому, що кривдницям не сподобалися її слова. Це відео шокувало мене. Я не розуміла, чому в українській культурі так мало про це говорять. Я вирішила знімати кіно на цю тему і довго шукала першоджерело в українській літературі. Перед тим, як почати писати сценарій, я поспілкувалась із десятьма підлітками у віці 9–16 років. Більшість із них зазнали булінгу. Одна з них - моя дитина», - розповідає режисерка та співавторка сценарію фільму Сніжана Гусаревич.

Ролі в фільмі виконали Анна Жураківська, Олександр Іванов, Ніна Макарчук, Данило Каменський, Анна Іванова, Арсеній Марков, Тетяна Скляр, Олеся Надєєва.

Над картиною працювала жіноча знімальна група: операторка - Таня Дуднік, художниця-постановниця - Марія Мойсеєнко, кастинг-директорка - Яна Суська. Продюсерка стрічки - Поліна Герман (кінокомпанія UP UA STUDIO).

Кінопроєкт фільму «Сіль для моря» став одним з переможців 11-го конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно й отримав державну фінансову підтримку розміром 1 398 986 грн (100%). Наразі триває активна фестивальна історія картини.

Як повідомляв Укрінформ, вийшов фільм режисера Валентина Васяновича «Звичайна справа», який можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Державного агентства з питань кіно.