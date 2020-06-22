В Україні почалися зйомки фільму "Сіль для моря"

В Україні розпочалися зйомки ігрового короткометражного дебюту Сніжани Гусаревич "Сіль для моря".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Сіль для моря" — це ігровий короткометражний дебют Сніжани Гусаревич. Стрічка стала одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно й отримала державну фінансову підтримку розміром 1 398 986 грн (100% загальної вартості виробництва фільму)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в основі стрічки — книга львівської письменниці Анастасії Нікуліної "Сіль для моря, або Білий Кит": історія про чотирнадцятирічну дівчину Лізу, яка стала об’єктом цькування і втратила сенс життя.

За словами авторів фільму, його головною ідеєю є показати сучасним підліткам, що вони не самотні, що проблема цькування (булінгу) вже вирішується на законодавчому рівні, що необхідно говорити про свої проблеми вголос, агресія завжди має причину, однак, розірвати коло можна лише за допомогою інших.

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Авторами сценарію фільму є Сніжана Гусаревич та Владислав Попко, продюсерка фільму — Поліна Герман, операторка — Таня Дуднік, художниця-постановниця — Марія Мойсеєнко, кастинг-директорка — Яна Суська. Виробництвом картини займається Up Ua Studio.

У ролях: Анна Жураківська, Олександр Іванов, Ніна Макарчук, Данило Каменський, Анна Іванова, Арсеній Марков, Тетяна Скляр, Олеся Надєєва.