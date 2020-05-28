Держкіно назвало результати І етапу Тринадцятого конкурсного відбору кінопроєктів

Відбулися засідання експертних комісій за напрямами - «Ігрові повнометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)» та «Ігрові короткометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)» - Тринадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Як повідомляється на сайті агентства, члени комісій обговорили кінопроєкти I етапу конкурсного відбору та передали до Держкіно заповнені картки їх експертних оцінок.

«Експертними комісіями за кожним із напрямів було також запропоновано допустити до ІІ етапу Тринадцятого конкурсного відбору кінопроєкти, що були включені до переліку переможців Одинадцятого конкурсного відбору, але у зв’язку з переглядом результатів конкурсу були виключені з нього. Це кінопроєкти «Куди б ти не пішла», «На грані», «Ной не нив і ти не ной», «Повернення», «Свято Хризантем», «Хороші дівчатка потрапляють в Рай» (Ігрові повнометражні фільми-дебюти) та «Виклик», «Лалібела», «Ма», «На другий день після смерті», «Пані, гроб і контрабас», «Про життя, про режисуру і трохи про Бога», «Янгол» (Ігрові короткометражні фільми-дебюти)», - ідеться в повідомленні.

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З переліками кінопроєктів й оцінками експертів можна ознайомитися на сайті Держкіно.

Як зазначається, за результатами оцінювання кінопроєктів І етапу на розгляд Ради з державної підтримки кінематографії буде винесено рейтинговий перелік кінопроєктів для допуску до II етапу Тринадцятого конкурсного відбору. До участі в II етапі пропонуються кінопроєкти, які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

В Держкіно також повідомили, що наступне засідання Ради заплановано на 4 червня, а орієнтовна дата початку пітчингів за II етапом – 23-26 червня 2020 року.