Українська кіноакадемія почала прийом заявок на сценарний пітчинг

Українська кіноакадемія розпочала прийом заявок на участь у «Сценарному пітчингу», що проходитиме з 24 по 26 червня у форматі онлайн-конференцій.

Про це повідомляється на сайті кіноакадемії.

«Заявки від сценаристів приймаються з 27 травня до 10 червня. До участі запрошуються як професійні сценаристи, так і початківці, у яких є ідеї, які вони хотіли би презентувати продюсерам. До розгляду у пітчингу обов'язково мають бути подані логлайни та синопсиси існуючих сценаріїв або ідей для сценаріїв», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, щоб подати заявку, треба зареєструватися за посиланням та обов’язково вказати у полі «професія», що ви сценарист. Після реєстрації можна подати сценарій. Як це зробити, детально уточнюється в інструкції тут.

Ідеї сценаріїв розглядатимуться в таких категоріях: повнометражні ігрові фільми для широкої глядацької аудиторії; повнометражні ігрові фільми фестивального спрямування; телесеріали; серіали для VOD або мультиплатформні серіали; анімаційні серіали як для телевізійного формату, так і мультиплатформні.

До пітчингу будуть допускатись ідеї сценаріїв, що відповідають наступним критеріям: технічні (подана вся необхідна інформація), відповідність категоріям, ідея зацікавила хоча б трьох продюсерів.

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Корисні матеріали щодо участі в пітчингу будуть викладатися на сторінці Dzygamdb у мережі Facebook.

Також зазначається, що до пітчингу вже приєдналися майже 50 продюсерів, котрі працюють як з національними проєктами, так і з міжнародними. Всі питання щодо проведення пітчингу надсилайте на info@dzygamdb.com

Як повідомлялося, «Сценарний пітчинг» започаткували Українська кіноакадемія та онлайн-платформа DzygaMDB. Це проєкт для продюсерів, котрі знаходяться в пошуках нових ідей, а також для сценаристів, які хочуть розповісти про свої ідеї та готові сценарії продюсерам. Ініціатором проведення пітчингу є сценарист Сергій Касторних.