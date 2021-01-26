У столиці стартував онлайн-проєкт із протидії булінгу

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КМДА.

"Проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів. Ідея полягає у виявленні причин цькування та вироблення методів боротьби із ними. У форматі онлайнових лекцій експерти дають свої поради, які допоможуть захистити себе та протидіяти проявам булінгу", - зазначають ініціатори проєкту.

Першу лекцію «Булінг: міфи та реальність» можна переглянути за цим посиланням.

У лекції йдеться про види булінгу, наслідки цькувань, а також про юридичну відповідальність за такі дії.

Спікерка – Падучак Олександра, засновниця та голова громадської організації «Безпечний світ», юрист, член робочої групи комітету ВРУ з підготовки проєкту Закону щодо протидії булінгу, автор програми тренінгів з дитячої безпеки.

Друга лекція «Поради психолога» розміщена за цим посиланням.

У лекції розбираються у видах булінгу і способах вирішення конфліктів не тільки у школі, але і на робочому місці.

Спікерка – Покровська Анна, дитячий та підлітковий психолог.