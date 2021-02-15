Глава МКІП: обговорюємо спецпрограму, яка б фінансувала фільми про українських героїв

У Міністерстві культури та інформаційної політики обговорюється спеціальна програма фінансування фільмів про українських героїв та видатні постаті.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зокрема на запитання щодо створення художніх фільмів про Лесю Українку міністр відповів, що спроб було багато.

Як сказав Ткаченко, «плануємо, через рік буде випущено мультфільм «Мавка». Це сучасне читання «Лісової пісні», яке знову ж таки – говорить про те, що події відбуваються, умовно кажучи, у наш час. Стосовно творів... Нам узагалі не вистачає творів про українських титанів не тільки з точки зору мистецтва, літератури, а й титанів думки, космонавтів, спортсменів, учених тощо. Але нам би дуже не хотілося б, щоб ці твори були класичними байопіками: народилась, вчилась, страждала, померла. Сучасне прочитання чи розуміння того, яким чином можна було б донести цей образ, мало би бути таким, щоб призвело б до повних залів – як на блокбастерах, як на комедіях».

«У нас є сподівання, - зауважив Ткаченко, - що конкурси-пітчинги, які відбуватимуться найближчим часом, цьому сприятимуть. І ми в міністерстві обговорюємо спеціальну програму, яка б фінансувала саме фільми про українських героїв, про українські видатні постаті. Ці твори можуть представляти різні точки зору, але те, що вони мають стати популярними чи знаковими, – це точно».

За словами міністра, якщо говорити про жанр, то Леся Українка «настільки багатогранна, що, в принципі, можна підхопити будь-яку історію (будь-яку з її ідентичностей) – і навколо неї розгорнути цілий сценарій, нанизуючи на нього всі інші її «імена». Тобто, переосмислення цієї постаті й знаходження яскравої історії – ключ для того, щоб про неї можна було говорити».

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.