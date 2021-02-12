На Вінниччині за рік видали 19 томів історії міст і сіл області

У Вінницькій області упродовж 2020 року бюджетним коштом видали 19 томів історії міст і сіл у межах унікальної літературної серії «Моя Вінниччина».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Видавничого дому «Моя Вінниччина» Вадим Вітковський.

«Це унікальний проєкт, який є тільки на Вінниччині. За минулий рік ми видали 19 томів, 19 історій міст і сіл регіону, оригінальних авторських робіт відомих письменників, журналістів і краєзнавців-аматорів. Наш проєкт фахівці, - а це журналісти, публіцисти та історики всеукраїнського рівня вже назвали національним, тому що на Вінниччині дійсно робиться національна справа. Я кажу це не тому, що її робимо ми. А тому, що лише так можна виховати справжніх патріотів України, - коли ми будемо знати свою історію і збережемо усе те, що іще можна зберегти. Бо зважаючи на складну історію України, багато у ній наплутано, багато недомовок і перекручень. Поки живі свідки у наших містах і селах, ще є можливість мати чисту і правдиву історію», - сказав Вітковський.

За його словами, до написання книг про історію сім і сіл Вінниччини долучилися не лише вітчизняні автори, а й вихідці з регіону, які мешкають за кордоном. На видання 19 томів серії «Моя Вінниччина» 2020 року було виділено 300 тис. грн.

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Редакційна колегія книжково-видавничої серії «Моя Вінниччина» затвердила видавничий план серії на 2021 рік. Прогнозується, що цьогоріч в межах проєкту випустять іще 20 томів з історії населених пунктів краю.

Літературна серія «Моя Вінниччина» видається коштом обласного бюджету з 2013 року. За цей час побачили світ 66 томів історії міст і сіл області.

Фото Антоніни Мніх, зі сторінки Вадима Вітковського