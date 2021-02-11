У Києві презентують 14-томне видання Лесі Українки без цензури

У Києві в Українському Домі відбудеться презентація нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Фейсбуці.

"Ось він – сигнальний примірник першого із 14-ти томів повного нецензурованого зібрання творів Лесі Українки. Поставили печатку, затвердили й відправили до друкарні. Спадок письменниці з її листами, невиданими рукописами та чернетками. Вперше в Україні. У друці 14-томник вийде обмеженим накладом, але оцифрована версія буде доступна всім охочим", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що його презентація відбудеться в Українському Домі у День народження Лариси Косач, а усі охочі зможуть побачити у рамках мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен».

"З 26 лютого по 8 березня. МКІП та Держмистецтв запрошує усіх долучатися до події та не пропустити. Як кажуть: save the date", - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, протягом 2021 року під егідою Міністерства культури й інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки. Міністерство інформуватиме і висвітлюватиме всі заходи і події ювілейного року Лесі Українки в пресрелізах, на своїх сторінках у соціальних мережах, в партнерських ЗМІ, через соціальну рекламу, а також на окремому сайті, запущеному з нагоди ювілейного року.

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) на державному рівні.