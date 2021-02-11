Церемонію «Оскара» проведуть одночасно у кількох місцях

Церемонію «Оскара» проведуть одночасно у кількох місцях

Укрінформ
Церемонія вручення премії "Оскар 2021" у квітні буде проходити одночасно в кількох місцях через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на організаторів.

Організатори мають намір зробити "пріоритетом здоров'я людей та безпеку всіх учасників". Щоб забезпечити ефект "особистої присутності", церемонію транслюватимуть одночасно з декількох локацій.

"Щоб створити шоу з ефектом особистої присутності, якого чекає світова аудиторія, але при цьому дотриматися вимог через COVID-19, трансляція церемонії буде вестися з кількох місць, в тому числі зі знаменитого театру "Долбі"", - повідомив представник американської кіноакадемії.

Цей театр протягом багатьох років є традиційним місцем проведення церемонії вручення премії "Оскар".

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Організатори обіцяють надати більш детальну інформацію трохи згодом. Також поки залишається невідомим, хто цьогоріч стане ведучим шоу.

Номінантів на премію оголосять 15 березня.

93-а церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 25 квітня 2021 року.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня організатори премії "Золотий глобус" заявили, що церемонія вручення 28 лютого буде проходити одночасно в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку, а номінанти братимуть участь у церемонії з різних куточків світу.

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