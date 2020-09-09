Оприлюднили нові вимоги для номінації на "Оскар"

Американська кіноакадемія представила нові стандарти, яким повинні відповідати картини для номінації в категорії «Кращий фільм».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресслужбі премії «Оскар».

«Стандарти розроблені для заохочення рівного представництва на екрані і за його межами, щоб краще відобразити різноманітність аудиторії, що йде в кіно», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при розробці нових критеріїв використовувалися, зокрема, стандарти Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Всього представлено 4 стандарти, в кожному з яких є кілька пунктів, пов’язаних з етнічними, расовими, гендерними або інклюзивними ознаками. Серед них:

- один з головних героїв або героїв другого плану повинен бути темношкірим, азіатом, латиноамериканцем, жителем Близького Сходу або представником іншої етнічної групи;

- не менш 30% акторського складу фільму повинні бути представлені жінками, етнічними представниками, членами ЛГБТ-спільноти або людьми з обмеженими можливостями;

- основна тема картини повинна стосуватися расових, гендерних проблем або проблем людей з обмеженими можливостями;

- в якості стажистів, дистриб’юторів, керівників рекламної кампанії повинні бути кілька представників інших етнічних груп, жінок, членів ЛГБТ-спільноти.

Для номінації фільму на головний «Оскар» у 2022 і 2023 році дотримання цих стандартів не буде обов’язковою умовою.

Починаючи з 96-ї церемонії у 2024 році, для отримання номінації на головну статуетку кінокартина повинна буде відповідати щонайменше двом з чотирьох представлених стандартів.

При цьому правила для решти номінацій «Оскара» зберігаються попередні.