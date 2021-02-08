Бібліотека «Гомера Гуцульщини» повернулася в Україну

У Львівському історичному музеї відкрилася виставка книг з приватної бібліотеки письменника, філософа, перекладача, Станіслава Вінценза, якого називають «Гомером Гуцульщини».

Експозицію «Вінценз. Бібліотека» складають майже 1000 раритетних видань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вінценз повернеться не просто у Львів — він повернеться у центр міста, тому що на його бібліотеку зможуть подивитися люди прямо на площі Ринок, зайшовши в Італійський дворик у будинку Корнякта, піднявшись на другий поверх у прекрасний величний зал, з вікон якого видно серце міста Лева», - зазначив ініціатор виставки народний депутат Микола Княжицький.

Читайте також: Вийшла друком нова збірка віршів української поетеси з Індії

Саме його коштом бібліотеку Станіслава Вінценза, в якій є унікальні видання Гомера, Данте, Шекспіра, Платона, вдалося придбати в Німеччині. Серед книг є багато примірників з автографами та посвятами сучасників та приятелів письменника — Єжи Ґедройця, Чеслава Мілоша, Юзефа Чапського, Ґустава Герлінґ-Ґрудзінського, багатьох французьких, німецьких, американських інтелектуалів.

Бібліотека "Гуцульського Гомера" Станіслава Вінценза повернулася в Україну / Фото: Роман Метельський

«Визначні письменники підписували книги, даруючи їх Станіславу Вінцензу або його дружині Ірені. Це цілий світ, в якому жили ці люди. І ми вирішили, що допоки ми не маємо дослідницького центру, це має бути доступно, і після виставки передаємо бібліотеку Українському католицькому університету», - сказав Княжицький.

Читайте також: Для бібліотек держава торік закупила понад 380 тисяч книжок

У нещодавно відреставрованій залі Львівського історичного музею поки розмістили лише частину бібліотеки, де вона буде представлена від 8 до 21 лютого. Організацією експозиції опікувалися художники Влодко Костирко та Павло Гудімов. На другому поверсі також презентували виставку світлин про життя Вінценза, звичаї і культуру гуцулів.

Станіслав Вінценз – прозаїк, публіцист, філософ, дослідник культури Гуцульщини. Він народився у 1888 році на Івано-Франківщині. Справою життя Вінценза став тритомник „На високій полонині”, науковці порівнють видання з «Іліадою» та «Одісеєю» Гомера. Саме завдяки цій роботі у європейських країнах знають про Гуцульщину. Вінценз першим в Україні встановив у 1936 році пам’ятник Іванові Франку. У 1939 році НКВС заарештував Вінценза, але невдовзі його звільнили з тюрми. У 1940 році письменник із родиною емігрував. Помер 28 січня 1971 року у Швейцарії. У 1991 році Вінценз та його дружина перепоховані у Кракові.