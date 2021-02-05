Український серіал «Кріпосна» вийшов на угорському телебаченні

Прем'єрний показ серіалу «Кріпосна» стартував 29 січня на угорському телеканалі Izaura TV.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

«В угорському прокаті 48-серійна драма отримала назву SZERELEM RABSÁGÁBAN (В рабстві кохання). А вже навесні відбудеться прем'єра «Кріпосної» в Південній Кореї», - ідеться в повідомленні.

В кінокомпанії нагадали, що наприкінці грудня 2020 року прем’єра драми відбулася в Іспанії на телеканалі Divinity, а раніше – в Польщі, Чехії, Литві, Казахстані, Росії та Білорусі.

Права на показ проєкту продані також до Японії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Латвії, Естонії, Грузії, території Латинської Америки та Балканських країн. Перший і другий сезони фільму розміщено на найпопулярнішому VOD-сервісі Amazon Prime для глядачів з території Північної Америки.

У головних ролях: Катерина Ковальчук, Станіслав Боклан, Олексій Яровенко, Олеся Жураковська, Анна Сагайдачна, Ксенія Мішина, Михайло Гаврилов, Юлія Ауг, Марк Дробот, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Слава Красовська, Тарас Цимбалюк, Інна Рощина та інші.

Режисери - Максим Литвинов, Фелікс Герчиков. Оператори - Олексій Ламах, Сергій Ревуцький. Продюсери - Наталія Нікіфорова, Андрій Ризванюк. Креативний продюсер - Тала Прістаєцька. Автори сценарію - Ольга Кржечевська, Тала Прістаєцька, Вікторія Аджаві, Валентина Шевяхова, Світлана Цивінська, Анатолій Руденко, Емін Бекір-Заде, Альбіна Ільченко, Ірина Піменова. Художники-постановники - Олександр Батенєв, Олеся Трофименко. Художники по костюмах - Дмитро Курята, Антоніна Белінська, Дар'я Поштенко. Художник по гриму - Ліліана Хома.