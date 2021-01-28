Серіал «Бріджертони» встановив новий рекорд на Netflix

Телесеріал «Бріджертони» за перші 28 днів на стрімінговому порталі Netflix переглянули понад 82 мільйонів людей з усього світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У Netflix додали, що серіал став на перше місце у 83-х країнах світу, включаючи Велику Британію, США, Індія, Францію та Бразилію.

Зазначається, що попередній рекорд з переглядів на стрімінговому порталі належав серіалу «Відьмак». Його за перші чотири тижні передивилися 76 мільйонів людей.

Дія серіалу «Бріджертони» відбувається в Лондоні епохи Регентства. Головні герої — четверо братів і чотири сестри з родини Бріджертонів, які починають своє життя у вищому суспільстві. Мета сімейства — видати заміж старшу дочку, прекрасну Дафну. Але всупереч сподіванням дівчини, женихи не поспішають вставати в чергу. Також справі заважає бульварна газетка з плітками, яку випускає загадкова леді Віслдаун, і яка обсмоктує на своїх сторінках романи і чутки.

Як повідомляв Укрінформ, на стрімінговому порталі Netflix вийшов перший повнометражний фільм «Outside the Wire» з українським дубляжем та субтитрами.