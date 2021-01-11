У серіалі «Секс і місто» з'являться нові десять серій

Популярний американський серіал «Секс і місто» отримає продовження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Сіквел матиме назву «And Just Like That...», а зйомками, які заплановані на кінець весни, займатиметься стримінгова платформа HBO Max.

У нових 10 серіях не буде однієї з головних героїнь телешоу - Саманти, оскільки виконавиця цієї ролі Кім Кетролл відмовилася від участі в проєкті через суперечки з однією з колег.

«Секс і місто» (англ. Sex and the City) — американський серіал виробництва кабельної мережі HBO, який виходив з 1998 до 2004 року. Серіал оповідає про життя чотирьох подруг, різних за характером і темпераментом, але об'єднаних вільними поглядами на життя в динамічній атмосфері Нью-Йорка.

Після завершення серіалу були зняті два фільми - у 2008 та 2010 роках, які стали його продовженням.

фото: Craig Blankenhorn/©Warner Bros./courtesy Everett Collection