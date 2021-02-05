В Україну заборонили в’їзд російській акторці, яка знімалася в серіалі у Криму
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.
Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що громадянка РФ в минулому році незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановлено порядку в’їзду та виїзду. За наявною інформацією, вона брала участь у зйомках серіалу «Непотопляемая», в якому виконувала головну роль.
Через порушення українського законодавства росіянку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП, відмовили їй в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки. Її повернуто до країни вильоту.
За інформацією ЗМІ, йдеться про Глафіру Тарханову, яка виконувала у фільмі головну роль.