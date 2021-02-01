В Україну заборонили в’їзд солісту білоруського гурту «Пісняри»

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну солісту білоруського гурту "Пісняри" через незаконне відвідування ним тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«В аеропорту "Бориспіль" співробітники ДПСУ зупинили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України АР Крим. Чоловік виявився білоруським музикантом, солістом гурту "Пісняри"», - поінформував Демченко.

За його словами, музикант перебував влітку 2020 року в Криму. Він потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в Україну на 3 роки.

Подія сталась 31 січня в аеропорту "Бориспіль", уточнив Демченко.

Як повідомлялося, солістом білоруського гурту "Пісняри" є Валерій Дайнеко.