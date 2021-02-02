У Львові чоловічий квартет записав пісню, присвячену Кузьмі Скрябіну

До шостої річниці з дня загибелі лідера гурту “Скрябін” Андрія Кузьменка колектив LEONVOCI випустив пісню Кузьми «Мовчати».

Пісню презентували в Ютубі, передає Укрінформ.

Сьогодні зранку, 2 лютого, в день загибелі Андрія Кузьменка, український чоловічий вокальний квартет LEONVOCI випустив пісню «Мовчати», яку присвятили пам’яті лідера гурту «Скрябін»

«Ми не були знайомі з Кузьмою, але захоплюємося його справжністю і неймовірною творчістю. Хочемо, аби всі пам’ятали про нього!» - сказав лідер гурту Назар Тацишин.

Як зазначають співаки, цю пісню вибрали, тому що в час карантину культура вже довгий час мовчить.

«Не відбуваються повноцінні концерти. І це доводить до крику, який ми часто виражаємо мовчанням. Іноді мовчанням можна виразити більше почуттів, ніж мовою...», - підкреслили артисти.

LEONVOCI — український чоловічий вокальний квартет, заснований 2015 року у Львові. В перекладі з італійської та іспанської LEONVOCI— «Голоси левів» або ж «Голоси Львова». Репертуар гурту включає пісні, арії з опер та популярну музику різними мовами: іспанською, італійською, німецькою, французькою, польською, англійською та українською. Кожного року гурт LEONVOCI їздить у концертні тури у супроводі симфонічного оркестру країнами Європи.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні вшановують пам’ять Андрія Кузьменка - відомого українського співака, шоумена, продюсера, лідера гурту «Скрябін». Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Тодішній Президент України Петро Порошенко нагородив його орденом «За заслуги» I ступеня (посмертно).

У серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України.