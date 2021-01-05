У центрі Харкова відкрили оновлений мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну

Оновлений мурал, присвячений відомому українському музиканту Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменко), відкрито на 3-поверховому будинку біля Харківської обласної філармонії.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівниця творчої групи харківських митців "Kailas-V", які створювали мурал, Яна Волк.

"Місцем для створення муралу на честь Кузьми Скрябіна, який відкрито в 2018 році, невипадково обрано саме це, поряд з філармонією, бо колись тут відбувся перший у Харкові виступ музиканта спільно з великим симфонічним оркестром цього закладу культури. Портрет Кузьми тоді створив наш головний мураліст Андрій Пальваль, а всього у творчій групі чотири митця. Оцінювачі визначали різнобарвність зображення, на яке витрачено більше 200 балончиків фарб, та схожість з фотографією Кузьми, яка була зроблена під час його першої фотосесії у Харкові. Біля муралу весь час збиралося чимало шанувальників таланту Кузьми, лунали звуки гітари, слова його пісень. Але зображення під впливом погоди та сонця втратило свої кольорові відтінки. Тому ми вирішили повністю відновити мурал", - зазначила Волк.

За її словами, на відновлення муралу пішло більше тижня та більше 500 балончиків фарби.

Зображення вперше відновлено за грантові кошти Українського культурного фонду. У Харкові з 2012 року - початку заснування творчої групи "Kailas-V" за підтримки Харківської міської ради - створено більше 20 великих муралів та більше 100 інших зображень.

У Харкові оновили мурал Кузьмі Скрябіну / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Kailas-V успішно працює над зміною обличчя міста. В їх активі, зокрема, рекордно великий портрет Т. Г. Шевченка, мурали, присвячені пам’яті Героїв Крут.

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в Самборі Львівської області. Пізніше його родина переїхала в м. Новояворівськ, де він і почав свій творчий шлях. Навчався в Новояворівській ЗОШ № 1, закінчив музичну школу за класом фортепіано. Навчався на факультеті стоматології Львівського медінституту (тепер Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Йому було нецікаве навчання там, однак довчився на прохання батьків.

2 лютого 2015 року на трасі Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці.