Сьогодні день пам’яті Кузьми «Скрябіна»

В Україні 2 лютого вшановують пам’ять Андрія Кузьменка - відомого українського співака, шоумена, продюсера, лідера гурту «Скрябін».

Андрій Кузьменко (1968–2015) народився в місті Самбір Львівської області у сім'ї вчительки музики та інженера. У дитинстві мріяв стати водієм сміттєвоза, потім – лікарем-неврологом. Музикою почав займатися з 8 класу, після того як родина переїхала до Новояворівська. Ходив до музичної школи, грав на фортепіано.

Відслужив в армії, закінчив стоматологічний факультет Львівського медінституту. Але стоматологія йому не подобалась, натомість дедалі більше захоплювався музикою, зокрема панком. Наприкінці 1980-их років Андрій Кузьменко разом із друзями створює гурт «Скрябін».

Впродовж тривалого часу Кузьма працював ведучим популярних теле- та радіопрограм. Проявив себе і як талановитий письменник: у 2006 році видав книгу-автобіографію «Я, Побєда і Берлін», яка згодом декілька разів перевидавалась.

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Тодішній Президент України Петро Порошенко нагородив його орденом «За заслуги» I ступеня (посмертно).

У серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України.