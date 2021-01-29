МКІП включив до «чорного списку» ще п’ятьох російських артистів

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ внесло п’ятьох російських артистів до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

«18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідними наказами МКІП російських артистів було включено до Переліку.

У пресслужбі нагадали, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення. Відомості в Переліку своєчасно та оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитись на офіційному сайті міністерства в рубриці «ООС» підрубриці «Інформація».

Станом на 21 січня 2021 року в Переліку значиться 164 особи.