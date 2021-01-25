До «чорного списку» в Україні потрапили Альона Апіна і колишня «стрілка»

Міністерство культури та інформаційної політики включило до чорного списку російських артисток Альону Апіну та Юлію Глєбову (творче ім'я Юлія Беретта).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«14 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянок РФ Юлії Глєбової та Альони Апіної. Відповідними наказами МКІП від 22 січня російських артисток було включено до переліку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення. Відомості в Переліку своєчасно та оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті МКІП.

Станом на 25 січня у цьому переліку 159 осіб.

Фото: Експрес газета.