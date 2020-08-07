Співачці Глюкозі на три роки заборонили в'їзд в Україну

Співачці Глюкозі на три роки заборонили в'їзд в Україну

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Укрінформ
Державна прикордонна служба заборонила в'їзд до України на три роки російській співачці Наталії Іоновій, яка виступає під псевдонімом «Глюкоза», за незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу.

“Росіянка прибула в Україну серед пасажирів рейсу з Мінська. Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідуючи окупований її країною Кримський півострів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ДПСУ, співачка Глюкоза неодноразово їздила на концерти та вечірки в Крим.

Водночас, як додали у відомстві, в ході спілкування росіянка постійно плуталась у своїх відповідях, зокрема на початку зазначила, що в Криму востаннє була лише у 2013 році.

“В нашу країну громадянка Росії планувала потрапити з приватною метою”, - зазначається в повідомленні.

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Таким чином, як підкреслили в ДПСУ, за порушення вимог закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» російській співачці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки і з відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

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